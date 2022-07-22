Фанаты "Реала" призвали руководство вернуть Роналду в клуб

Болельщики "Реала" обратились с просьбой к президенту футбольного клуба Флорентино Пересу не допустить перехода португальского нападающего Криштиану Роналду в "Атлетико", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации испанской газеты As, один из фанатов "Реала" во время раздачи автографов болельщикам в Лос-Анджелесе, где мадридский клуб находится на предсезонных сборах, попросил Переса приложить все силы, чтобы вернуть Роналду в состав клуба.

"Пожалуйста, верните Криштиану. Сделайте так, чтобы он не ушел в "Атлетико", - попросил болельщик.

Отмечается, что Перес оставил без реакции эту просьбу. Вскоре многие поклонники "сливочных" просили об этом.

Президент "Атлетико" высказался о трансфере Роналду

Ранее сообщалось, что Роналду заинтересован в возвращении в Испанию и переходе в "Атлетико". Ради этого он готов пойти на 30-процентное сокращение зарплаты.

Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.