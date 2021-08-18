Появились подробности от Александра Меркеля по переходу в новый клуб

Казахстанский полузащитник Александр Меркель еще не подписывал контракт с турецким клубом "Газиантеп". Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Александр Меркель продолжит карьеру в турецкой Суперлиге

"Последние данные относительно Александра Меркеля, причем от него самого. Он действительно ведет переговоры с турецкими клубами, в том числе и "Газиантепом". Однако никаких контрактов, даже предварительных, он пока не подписывал, более того - "Газиантеп" не приоритетный для него вариант. С равной степени вероятности, Меркель может появиться как в одном из турецких, так и в любом другом европейском клубе", - пишет источник.

Напомним, что 17 августа Меркель покинул "Аль-Фейсали" и стал свободным агентом. К 29-летнему футболисту проявляют интерес клубы из Европы и российской премьер-лиги (РПЛ).

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