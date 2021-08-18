Александр Меркель продолжит карьеру в турецкой Суперлиге

Казахстанский полузащитник Александр Меркель продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги, сообщает Transfer Merkezi.

По данным СМИ, он уже договорился с "Газиантепом" и должен прибыть в расположение команды до конца недели.

Напомним, что накануне Меркель, ушедший из "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), стал свободным агентом.

Отмечалось, что к 29-летнему футболисту проявляют интерес клубы из Европы и российской премьер-лиги (РПЛ). Сам он заявил, что рассчитывает играть за сборную Казахстана.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!