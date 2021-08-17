В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом

Казахстанский полузащитник Александр Меркель покинул саудовский клуб "Аль-Фейсали", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, он стал свободным агентом сегодня, 17 августа.

За "Аль-Фейсали" выступал с сентября прошлого года, в 27 матчах чемпионата Саудовской Аравии забил один гол и отдал два ассиста.

29-летним футболистом интересуются как клубы из Европы, так и российской премьер-лиги (РПЛ). В ближайшее время Меркель должен определиться с местом продолжения карьеры.

При этом он сам уже попрощался с бывшим клубом. "Всего наилучшего в будущем!" - написал игрок на своей странице в Instagram.

Напомним, что в его карьере также были "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Милан" (Италия) и другие клубы.

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