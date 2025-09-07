Форвард мадридского "Реала" и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о том, кто должен получить "Золотой мяч" в 2025-м году, передают Vesti.kz.

"Усман Дембеле его заслуживает. Для меня — да. Надеюсь, он выиграет. Я поддерживаю его с самого начала. Посмотрим, как проголосуют. Ашраф (Хакими) тоже будет хорошо позиционирован, он провёл исторический сезон. Ламин Ямаль — очень хороший игрок, но я ничего не могу сказать о нём, ведь он футболист "Барселоны" (смеётся)", — цитирует слова Мбаппе Sport.

Испанец Ламин Ямаль в минувшей кампании провёл 55 матчей во всех турнирах за "Барселону", записав на свой счёт 18 голов и 25 результативных передач, отличаясь в трёх разных соревнованиях.

Француз Усман Дембеле, в свою очередь, в составе "Пари Сен-Жермен" собрал 51 результативное действие за сезон: 35 голов и 16 передач в 53 матчах. А марокканец Ашраф Хакими, также представляющий парижан, забил 11 мячей и отдал 16 ассистов в 55 встречах.

Напомним, голосование за лучшего игрока прошлого сезона завершилось 25 августа. Победитель "Золотого мяча" будет назван на церемонии вручения, которое состоится 22 сентября в парижском театре "Шатле".

