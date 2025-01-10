Первый в истории. Роналду установил уникальное достижение

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду накануне отличился в матче с "Аль-Охдудом", сообщают Vesti.kz.

Для португальца этот гол, забитый с пенальти, стал первым в 2025 году, а "Аль-Наср" со счетом 3:1 одержал победу в матче 14 тура чемпионата Саудовской Аравии.

Благодаря этому голу португалец установил уникальное достижение. Португалец стал первым футболистом в истории футбола, который забивает 24 года подряд, начиная с 2002-го.



Отметим, что "Аль-Наср" набрал 28 очков и поднялся на третье место турнирной таблицы, а "Аль-Охдуд" располагается на 14-й строчке, имея в активе 12 баллов.

39-летний Роналду перешел в "Аль-Наср" два года назад, его контракт с клубом истекает 30 июня. В Европе нападающий выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".