Роналду забил первый гол в 2025 году и помог сотворить камбэк

Футболисты "Аль-Насра" одержали волевую победу над "Аль-Охдудом" (3:1) в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Первыми успеха добились гости усилиями Савиура Годвина (6-я минута). На это хозяева поля ответили точными ударами Садио Мане (29-я, 88-я) и Криштиану Роналду (42-я).

Причем португалец отличился с пенальти. Для Роналду это первый гол в первом матче в 2025 году и 917-й в карьере. На клубном уровне он забил 782 мяча, за сборную – 135.

Криштиану забил девять голов в последних шести матчах за клуб и национальную команду.

🚨 Primeiro GOLO de Cristiano Ronaldo em 2025!pic.twitter.com/tbjRR5zrYn — Histórias de Futebol 💎 (@HistoriasFoot) January 9, 2025

Благодаря этому успеху "Аль-Наср" набрал 28 очков и поднялся на третье место турнирной таблицы, а "Аль-Охдуд" располагается на 14-й строчке, имея в активе 12 баллов.

39-летний Роналду перешел в "Аль-Наср" два года назад, его контракт с клубом истекает 30 июня. В Европе нападающий выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".