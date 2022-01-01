"Отправьте его в Сирию!". Фанаты "Челси" требуют немедленной продажи Лукаку

Поклонники лондонского "Челси" разочаровались в бельгийском нападающем своей команды Ромелу Лукаку. Это случилось из-за неожиданных высказываний страйкера в недавнем интервью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В частности, 28-летний форвард заявил журналистам, что в ситуации с летним переходом из "Интера" в "Челси" "все должно было произойти не таким образом". Также он тепло обратился к болельщикам миланского клуба и изъявил желание вернуться в стан "нерадзурри" и сделать это в тот момент, когда он еще будет способен приносить титулы.

Разумеется, эти высказывания оскорбили фанатов "Челси". Мгновенно на бельгийца обрушился шквал критики, который не утихает в социальных сетях до сих пор. Болельщики требуют продажи Ромелу, который лишь минувшим летом вернулся в клуб спустя семь лет.

В комментариях под постами официального аккаунта "Челси" в Instagram люди пишут следующее:

"Лукаку АУТ".

"Отдайте Лукаку в аренду в сирийскую лигу и никогда не задействуйте его в игре".

"Жиру был лучше Лукаку".

"Я не хочу видеть Лукаку здесь".

"Продайте Лукаку! Он не заслуживает играть здесь".

Не особо были рады этим словам и фанаты "Интера", которые растянули рядом со стадионом баннер со словами: "Не важны те, кто убегает от дождя. Важны те, кто остается в буре. Прощай, Ромелу".

Отметим, что Ромелу перешел из "Интера" в "Челси" в августе за 115 миллионов евро. Во всех турнирах нынешнего сезона нападающий сыграл 18 матчей в составе "синих", забил семь голов и дважды ассистировал партнерам. Напомним, что бельгиец уже имел опыт выступлений в "Челси" с 2011 по 2014 год.

По итогам 20 сыгранных туров во внутреннем первенстве "Челси" идет на втором месте с 42 очками, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на восемь пунктов.