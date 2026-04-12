Американский журнал Sports Illustrated представил расширенный рейтинг претендентов на "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту мира, передают Vesti.kz. В список вошли 15 игроков, среди которых как действующие звёзды европейских топ-клубов, так и легенды мирового футбола.

Отмечается, что при оценке кандидатов всё большее значение будет иметь их выступление в ключевых матчах сезона. В связи с этим важную роль в итоговом распределении мест может сыграть чемпионат мира, который способен серьёзно повлиять на расклад в борьбе за трофей.

В тройку главных фаворитов, по версии издания, вошли английский форвард Харри Кейн ("Бавария"), испанский вундеркинд Ламин Ямаль ("Барселона") и французский вингер Майкл Олисе ("Бавария"). Действующий обладатель награды Усман Дембеле (ПСЖ) расположился в списке на десятой позиции.

Примечательно, что в гонку, по версии авторов, вернулись рекордсмены по количеству наград - аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами") и португалец Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

Топ-15 фаворитов:

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Гарри Кейн ("Бавария" / Англия)Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания)Майкл Олисе ("Бавария" / Франция)Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид / Франция)Деклан Райс ("Арсенал" / Англия)Витинья (ПСЖ / Португалия)Педри ("Барселона" / Испания)Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / Норвегия)Лионель Месси ("Интер Майами" / Аргентина)Усман Дембеле (ПСЖ / Франция)Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед" / Португалия)Луис Диас ("Бавария" / Колумбия)Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид / Бразилия)Рафинья Диас ("Барселона" / Бразилия)Криштиану Роналду ("Аль-Наср" / Португалия)

Напомним, что официальный список претендентов появится после окончания сезона в европейских лигах, а также по итогам чемпионата мира-2026.

Итоги голосования за награду будут подведены в конце августа — начале сентября 2026 года, а церемония традиционно пройдёт осенью в парижском театре Шатле.

