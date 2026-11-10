Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала лучших нападающих мира в прошлом сезоне, сообщают Vesti.kz.

Рейтинг был составлен при опросе 19 806 игроков со всего мира. Так, первое место в голосовании занял нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе.

На второй позиции расположился вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Тройку лучших замкнул легендарный аргентинец Лионель Месси из "Интер Майами".

Новоиспечённый обладатель "Золотого мяча" - английский нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн стал только пятым.

Топ-10 лучших нападающих мира по версии FIFPro выглядит так:

Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид/Франция)Ламин Ямаль ("Барселона"/Испания)Лионель Месси ("Интер Майами"/Аргентина)Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"/Норвегия)Харри Кейн ("Бавария"/Англия)Майкл Олисе ("Бавария"/Франция)Хвича Кварацхелия (ПСЖ/Грузия)Криштиану Роналду ("Аль-Наср"/Португалия)Усман Дембеле (ПСЖ/Франция)Рафинья ("Барселона"/Бразилия)

Ранее FIFPro представила свою символическую команду года, куда не вошли Кейн и Роналду.

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