Определился последний участник клубного Чемпионата мира-2025

"Лос-Анджелес" завоевал последний билет на клубный чемпионат мира, обыграв "Клуб Америка", передают Vesti.kz.

В марте официально стало известно, что мексиканский клуб “Леон” не сыграет на клубном чемпионате мира-2025. Причина тому – одинаковый спонсор вместе с “Пачукой” из Мексики.

В этой связи ФИФА провела дополнительную квалификацию на последнее, 32 место на клубный Мундиаль. В нем приняли участие ФК “Лос-Анджелес” и “Клуб Америка”.

Мексиканский клуб открыл счет во встрече благодаря Родригесу, он реализовал пенальти на 64-й минуте. Однако “Лос-Анджелес” на 89-й минуте сравнял счет, отличился Игор Жезус. А на 115-й минуте американцы оформили победный гол. Отличился Буанга, ассист оформил легенда сборной Франции Оливье Жиру.

Представитель MLS попал в группу D, где также находятся “Челси”, “Фламенго” и “Эсперанса”.

Состав участников клубного чемпионата мира-2025:

Группа A: Аль-Ахли, Интер Майами, Палмейрас, Порту

Группа B: Атлетико, Ботафого, ПСЖ, Саундерс

Группа C: Окленд, Бавария, Бенфика, Бока Хуниорс

Группа D: Челси, Эсперанс, Фламенго, Лос-Анджелес

Группа E: Интер, Монтеррей, Ривер Плейт, Урава Редс

Группа F: Боруссия, Флуминенсе, Мамелоди Сандаунз, Ульсан Хенде

Группа G: Аль-Айн, Ювентус, Манчестер Сити, Видад

Группа H: Аль-Хиляль, Реал, Пачука, РБ Зальцбург

Групповой этап турнира стартует 13 июня, а финал запланирован на 14 июля.