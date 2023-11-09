Ограбивший дом Роналду босс мафии объяснил, почему не тронул особняк Месси

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Сегодня 09:05
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Босс косовско-албанской мафии рассказал подробности ограблений в домах звезд футбола и объяснил, почему не тронул особняк аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Это я ограбил Йохана Круиффа в Барселоне. Там я украл часы, принадлежавшие Деннису Бергкампу, какие-то мелочи от Hermes и около 20 тысяч евро награбленного. Это был второстепенный дом. Там не было ни камер наблюдения, ни сигнализации. Когда я вошел, я сразу понял, чей это дом.

Мы также стояли за ограблением дома Криштиану Роналду на Мадейре, но добыча не представляла интереса", - цитирует его El Espanol.

При этом босс не стал грабить особняк Месси в Барселоне. Аргентинец выступал за каталонский клуб с 2004 по 2021 год.

"Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить кражу в доме Лионеля Месси. Я сделал это из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка", - добавил он.

Отмечается, что босс албанско-косовской мафии занимается грабежами элитных домов более 20 лет. В его расположении целая армия воров, которая насчитывает более 100 человек.

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Напомним, этим летом Лео перешел в американский "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне Месси провел за "Интер Майами" 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач, также выиграл трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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Роналду Криштиану Месси Лионель Ограбление

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