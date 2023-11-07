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Месси получил предложение на 1 миллиард евро. Подробности

Месси получил предложение на 1 миллиард евро. Подробности
©instagram.com/leomessi/

Аргентинский нападающий Лионель Месси, ныне выступающий за американский "Интер Майами", получил крупное предложение из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Le10sport.

По информации журналиста Гиллемы Балаги, на 36-летнего форварда вышел "Аль-Хиляль". Делегация саудовского клуба прилетала в Париж прошлым летом на частном самолете. Представители "Аль-Хиляля" предложили Месси, на тот момент выступавшему за "Пари Сен-Жермен", заработную плату в размере 1 миллиарда евро за сезон.

Однако, аргентинец никогда всерьез не рассматривал это предложение и в летнее трансферное окно подписал соглашение с "Интер Майами".

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

Напомним, контракт Месси с американским клубом рассчитан до 2025 года. Он стал самым высокооплачиваемым футболистом в США.

В прошлом сезоне Месси провел за "Интер Майами" 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач. В составе клуба Лео выиграл трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

Недавно Месси выиграл свой восьмой "Золотой мяч". Никто не получал эту награду чаще, чем аргентинец. Его ближайший преследователь - Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей".

Месси является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. В составе каталонского клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

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Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия США

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