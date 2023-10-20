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Опубликована зарплата Месси в "Интер Майами"

Опубликована зарплата Месси в "Интер Майами"
©instagram.com/leomessi

Стала известна официальная зарплата Лионеля Месси в "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

По данным MLSPA (The Major League Soccer Players Association), аргентинец получает 20 446 667 долларов в год.

Его бывшие одноклубники по "Барселоне" Серхио Бускетс и Жорди Алба, присоединившиеся этим летом к "Интер Майами", зарабатывают 1 775 000 и 1 250 000 долларов соответственно.

36-летний Месси перешел на правах свободного агента в "Интер Майами" в июле, подписав контракт до 31 декабря 2025 года. Предыдущие два сезона он провел в "Пари Сен-Жермене", а за "Барселону" выступал в период 2003-2021 годов.

С новым клубом Лео уже завоевал первый трофей и стал самым титулованным футболистом в истории.

Ранее была озвучена точная дата прощального матча Месси.

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Метки:
Месси Лионель США

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