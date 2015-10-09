Объявлены фавориты на "Золотой мяч"-2026. Месси 2-й, а Ямаль 3-й

До развязки в борьбе за "Золотой мяч" 2026 года остается совсем немного. Goal.com назвал 20 футболистов, которые претендуют на главный индивидуальный трофей мирового футбола, передают Vesti.kz.

Джуд Беллингем

Статистика в сезоне 2025/26: 14 голов, 6 результативных передач.

После попадания в тройку лучших игроков мира в 2024 году казалось, что шансы Беллингема вновь оказаться среди претендентов на "Золотой мяч" стремительно падают. Прошедший сезон в составе мадридского "Реала" получился неоднозначным. Англичанин не смог выйти на привычный уровень, а постоянные травмы и длительное восстановление не позволяли ему набрать стабильную форму.

Однако чемпионат мира полностью изменил восприятие его сезона. Беллингем стал настоящим лидером сборной Англии и практически в одиночку вел команду к полуфиналу.

На его счету шесть забитых мячей, причем сразу два дубля пришлись на самые важные матчи плей-офф против Мексики и Норвегии.

19. Давид Райя

Статистика в сезоне 2025/26: 29 "сухих" матчей. Чемпион английской Премьер-лиги.

В борьбе за "Золотой мяч" почти всегда находится место хотя бы одному голкиперу, который провел действительно выдающийся сезон. В 2026 году главным кандидатом среди вратарей выглядит Давид Райя.

Испанец стал одной из ключевых фигур чемпионского сезона "Арсенала". Его игра в воротах помогла лондонскому клубу наконец вернуть себе титул чемпиона Англии, а сам Райя в третий сезон подряд завоевал "Золотую перчатку" Премьер-лиги.

Не менее впечатляюще он проявил себя и в Лиге чемпионов: на пути "Арсенала" к серебряным медалям турнира Райя пропустил всего пять мячей, неоднократно спасая команду в ключевые моменты.

При этом сезон для испанца еще не завершен. Он по-прежнему сохраняет шанс стать чемпионом мира вместе со сборной Испании. Правда, пока Райя остается вторым номером национальной команды, уступая место в стартовом составе Унаи Симону.

18. Бруну Фернандеш

Статистика в сезоне 2025/26: 13 голов, 26 результативных передач.

Португалец провел выдающийся сезон, став главным героем команды и установил новый рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач за один чемпионат.

Фернандеш был признан лучшим футболистом сезона как по версии Ассоциации футбольных журналистов Англии (FWA), так и по итогам официального голосования Премьер-лиги.

Однако яркий клубный сезон не получил достойного продолжения на чемпионате мира. Сборная Португалии неожиданно завершила борьбу уже в 1/8 финала, так и не оправдав ожиданий.

Кроме того, отсутствие у "Манчестер Юнайтед" еврокубковой кампании и нехватка крупных командных трофеев серьезно ограничивают шансы Фернандеша в борьбе за самые высокие места в голосовании за "Золотой мяч".

17. Габриэл Магальяйнс

Статистика в сезоне 2025/26: 4 гола, 6 результативных передач, 31 матч без пропущенных мячей. Чемпион английской Премьер-лиги.

Несмотря на то что рядом с ним играет Вильям Салиба, именно Габриэл все чаще выглядит главным столпом обороны "Арсенала". Его надежность стала одним из ключевых факторов чемпионского сезона лондонского клуба, а игра в защите позволила команде провести сразу 31 матч на ноль.

Тем не менее концовка сезона оказалась для бразильца не такой яркой. В финале Лиги чемпионов он не реализовал послематчевый пенальти, а сборная Бразилии не смогла проявить себя на чемпионате мира так, как от нее ожидали.

Эти обстоятельства наверняка скажутся на итоговом голосовании и могут помешать Магальяйнсу подняться значительно выше в списке претендентов на главную индивидуальную награду.

16. Ашраф Хакими

Статистика в сезоне 2025/26: 4 гола, 18 результативных передач, 21 матч на ноль. Победитель Кубка африканских наций, Лиги чемпионов, чемпионата Франции и обладатель Суперкубка УЕФА.

Марокканец вновь провел сезон высочайшего уровня, подтвердив свой статус одного из сильнейших игроков мира на своей позиции.

Кампания в составе "Пари Сен-Жермен" сложилась для него практически идеально. После травмы Хакими успел восстановиться к решающему матчу Лиги чемпионов и помог парижанам добиться долгожданного европейского триумфа. Помимо главного клубного турнира Европы, он также выиграл чемпионат Франции и Суперкубок УЕФА.

На чемпионате мира марокканцы подтвердили, что остаются сильнейшей сборной Африки.

Команда добралась до четвертьфинала, а Хакими был одним из ее главных лидеров как на поле, так и за его пределами.

15. Родриго Эрнандес (Родри)

Статистика в сезоне 2025/26: 2 гола. Обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги.

После победы в голосовании за "Золотой мяч" в 2024 году казалось, что Родри вполне способен замахнуться и на вторую награду подряд. Однако тяжелый разрыв крестообразных связок практически перечеркнул эти планы.

Большую часть сезона полузащитник "Манчестер Сити" посвятил возвращению в строй и постепенно набирал форму после одного из самых тяжелых повреждений в футболе.

Даже несмотря на то, что "горожане" завершили сезон с двумя внутренними трофеями, сам Родри далеко не сразу стал похож на себя прежнего. Ему не хватало привычной легкости в движении, а нагрузки после длительного восстановления давались непросто.

Однако, в составе сборной Испании Родри вновь превратился в того самого футболиста, который управляет темпом игры, связывает все линии команды и остается незаменимым в центре поля. Во многом благодаря его игре испанцы добрались до финала.

Если сборная Испании сумеет обыграть Аргентину в решающем матче турнира, шансы Родри завершить год в первой десятке претендентов на "Золотой мяч" заметно возрастут.

14. Винисиус Жуниор

Статистика в сезоне 2025/26: 28 голов, 16 результативных передач.

Еще совсем недавно казалось, что Винисиус Жуниор выпал из числа главных претендентов на индивидуальные награды. Неудачный календарный год, всего восемь голов в чемпионате Испании и отсутствие привычной результативности заметно ударили по его позициям.

Но, уже в начале 2026 года бразилец вновь напомнил, почему считается одним из самых опасных игроков мира. В плей-офф Лиги чемпионов он забил четыре мяча в шести матчах и стал главным оружием мадридского "Реала" в атаке.

Правда, личных подвигов оказалось недостаточно, чтобы привести клуб к титулам. В составе сборной Бразилии Винисиус наконец прервал затянувшуюся серию неудачных выступлений на крупных турнирах, отличившись четырьмя голами на чемпионате мира.

Однако для самой "селесао" история вновь закончилась слишком рано: команда вылетела уже в 1/8 финала.

13. Деклан Райс

Статистика в сезоне 2025/26: 7 голов, 14 результативных передач. Чемпион английской Премьер-лиги.

После ярких выступлений против мадридского "Реала" в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов Деклан Райс окончательно закрепился в числе лучших опорных полузащитников планеты.

Именно Райс стал фундаментом чемпионского "Арсенала". Он проделывал колоссальный объем работы в центре поля, своевременно разрушал атаки соперников, выигрывал борьбу за мяч и моментально запускал собственные выпады команды.

Во многом благодаря его стабильности лондонцы не только выиграли Премьер-лигу, но и дошли до финала Лиги чемпионов.

Даже на чемпионате мира полузащитник не выпадал из игры, несмотря на простуду и небольшие повреждения. Райс оставался одним из ключевых игроков сборной Англии и внес огромный вклад в ее выход в полуфинал.

12. Лаутаро Мартинес

Статистика в сезоне 2025/26: 30 голов, 10 результативных передач. Чемпион Италии и обладатель Кубка Италии.

Для "Интера" сезон получился неоднозначным. Болезненное поражение от норвежского "Будё-Глимта" в Лиге чемпионов стало одним из главных разочарований года, однако на внутренней арене миланский клуб полностью реабилитировался.

"Нерадзурри" оформили золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Италии, а главной движущей силой команды стал Лаутаро Мартинес. Аргентинец уверенно стал лучшим бомбардиром Серии А, заметно опередив всех конкурентов и еще раз подтвердив статус одного из самых результативных нападающих Европы.

На чемпионате мира Лаутаро не всегда появляется с первых минут, однако это нисколько не уменьшает его значимости для сборной Аргентины.

Форвард неоднократно доказывал, что способен переломить ход встречи после выхода со скамейки запасных. Именно такой сценарий повторился в полуфинале против Англии, где его результативные действия приблизили действующих чемпионов мира к еще одному историческому триумфу.

11. Микель Ойарсабаль

Статистика в сезоне 2025/26: 32 гола, 9 результативных передач. Обладатель Кубка Испании.

Автор победного мяча в финале чемпионата Европы 2024 года продолжает стремительно развивать свой успех. Для Микеля Ойарсабаля нынешний сезон стал лучшим за всю профессиональную карьеру.

Нападающий "Реал Сосьедада" установил личный рекорд по результативности, сыграл решающую роль в победе клуба в Кубке Испании и превратился в настоящего лидера атаки своей команды.

Не менее ярко Ойарсабаль проявляет себя и в составе сборной Испании. С начала осени он забивает практически в каждом матче национальной команды, демонстрируя впечатляющую стабильность. Благодаря этой серии результативных выступлений форвард стал одним из главных героев испанской сборной на чемпионате мира и помогает ей бороться за главный футбольный трофей планеты.

10. Витинья

Статистика в сезоне 2025/26: 7 голов, 10 результативных передач. Победитель Лиги чемпионов, чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ФИФА.

Под руководством Луиса Энрике он окончательно раскрылся как лидер полузащиты "Пари Сен-Жермен". Витинья не только задает темп игре команды и отвечает за развитие атак, но и все чаще берет на себя завершение эпизодов, регулярно пополняя личный счет забитыми мячами.

Именно португалец был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, а по итогам сезона вместе с ПСЖ собрал практически все возможные клубные трофеи. Единственным серьезным ударом по его позициям в борьбе за "Золотой мяч" стало выступление сборной Португалии, которая завершила чемпионат мира уже на стадии 1/8 финала, уступив Испании.

9. Луис Диас

Статистика в сезоне 2025/26: 30 голов, 27 результативных передач. Чемпион Германии, обладатель Кубка Германии и Суперкубка Германии.

Переход Диаса в "Баварию" оказался одним из самых удачных трансферов сезона. Пока болельщики "Ливерпуля" с сожалением вспоминают колумбийца, проданного за 75 миллионов евро, сам футболист в Мюнхене вышел на совершенно новый уровень.

В составе "Баварии" Диас быстро нашел общий язык с Харри Кейном, и этот атакующий дуэт стал настоящим кошмаром для соперников. Их взаимопонимание помогло мюнхенцам выиграть все внутренние турниры.

На протяжении сезона Луис регулярно становился автором эффектных голов и голевых передач, блистал в матчах Бундеслиги и был одной из самых ярких фигур команды в Лиге чемпионов. Даже несмотря на то, что сборная Колумбии уступила Швейцарии в серии пенальти на чемпионате мира, сам Диас успел стать одним из любимцев нейтральных болельщиков благодаря своей зрелищной и смелой игре.

Статистика в сезоне 2025/26: 58 голов, 11 результативных передач. Обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Норвежский форвард буквально уничтожал оборону соперников в английской Премьер-лиге. Небольшой спад в начале 2026 года совпал с вылетом "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов, однако долго переживать неудачу Холанду не пришлось.

Вместе с командой он завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги, вновь подтвердив свой статус главного бомбардира клуба.

Но главным достижением года для нападающего стало выступление на чемпионате мира.

Норвегия впервые с 1998 года сумела пробиться на мундиаль, и именно Холанд стал главным творцом этого успеха. Семь забитых мячей и выход сборной в четвертьфинал превратили его в одного из главных героев турнира и существенно усилили позиции в борьбе за "Золотой мяч".

7. Хвича Кварацхелия

Статистика в сезоне 2025/26: 23 гола, 10 результативных передач. Победитель Лиги чемпионов, чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ФИФА.

Весной 2026 года Хвича Кварацхелия был одним из самых ярких футболистов Европы. Если бы обладателя "Золотого мяча" определяли исключительно по матчам плей-офф Лиги чемпионов, грузин наверняка оказался бы вне конкуренции.

Вингер ПСЖ установил уникальное достижение, отметившись результативными действиями в семи матчах плей-офф подряд.

Единственное, чего не хватает в его резюме, – яркого международного турнира. Сборная Грузии не смогла пробиться на чемпионат мира, поэтому Кварацхелия лишился возможности проявить себя на самой большой футбольной сцене.

6. Усман Дембеле

Статистика в сезоне 2025/26: 24 гола, 14 результативных передач. Победитель Лиги чемпионов, чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка ФИФА.

Для действующего обладателя "Золотого мяча" сезон начался далеко не идеально. Из-за травм Дембеле пропустил значительную часть первой половины кампании, и его шансы сохранить главный индивидуальный титул заметно снизились.

Однако весной француз вновь показал свой лучший футбол. В решающих матчах Лиги чемпионов он забивал "Ливерпулю" и "Баварии", а затем отличился и в финале против "Арсенала", сыграв одну из ключевых ролей в очередном европейском триумфе ПСЖ.

На чемпионате мира Дембеле тоже оставил яркий след. Особенно запомнился его хет-трик в матче против сборной Норвегии. Тем не менее на фоне других звезд французской команды его выступления выглядели не столь впечатляющими, поэтому вероятность того, что француз станет обладателем второго "Золотого мяча" подряд, сейчас выглядит не самой высокой.

Статистика в сезоне 2025/26: 56 голов, 13 результативных передач.

Килиану Мбаппе уже 27 лет, однако главная индивидуальная награда мирового футбола по-прежнему остается для него недосягаемой. И это несмотря на очередной фантастический сезон.

Большую часть кампании именно Мбаппе был человеком, который вел мадридский "Реал" вперед. Он регулярно решал исходы матчей практически в одиночку, но травма колена, полученная в концовке сезона, серьезно осложнила ситуацию.

Без своего лидера "сливочные" остались без крупных трофеев, что неизбежно сказалось и на шансах француза в борьбе за "Золотой мяч".

Зато на чемпионате мира нападающий вновь подтвердил свою репутацию футболиста, который особенно ярко проявляет себя на крупнейших турнирах. Мбаппе уже забил восемь мячей и остается главным претендентом на вторую в карьере "Золотую бутсу" чемпионата мира.

4. Майкл Олисе

Статистика в сезоне 2025/26: 26 голов, 39 результативных передач. Чемпион Германии, обладатель Кубка Германии и Суперкубка Германии.

За два сезона в мюнхенской "Баварии" он превратился в одного из самых ярких атакующих футболистов Европы.

Главная сила Олисе заключается в его универсальности. Он одинаково опасен и в роли завершителя атак, и в качестве их организатора. Достаточно взглянуть на его статистику: 39 голевых передач.

Особенно ярко француз проявил себя в Лиге чемпионов, где регулярно создавал серьезные проблемы обороне мадридского "Реала". Его уверенная игра на клубном уровне не могла остаться незамеченной и в сборной Франции.

Олисе закрепился в стартовом составе одной из сильнейших национальных команд мира и стал главным источником креатива в атаке, внеся весомый вклад в выход французов в полуфинал чемпионата мира.

3. Ламин Ямаль

Еще до начала сезона букмекеры называли Ламина Ямаля главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч", и сегодня молодой испанец по-прежнему максимально близок к тому, чтобы войти в историю.

Если он победит в голосовании, то станет самым молодым обладателем награды за всю ее историю, причем сделает это еще до своего 21-летия.

Вингер "Барселоны" провел еще один выдающийся сезон и окончательно закрепился в статусе одного из самых ярких талантов мирового футбола. Его выступления в Лиге чемпионов не раз заставляли восхищаться даже самых требовательных болельщиков и экспертов.

Впрочем, вопросов к нему пока тоже хватает. Некоторые отмечают, что в самых важных матчах Ламину пока не всегда удается демонстрировать свой максимум, а огромный объем игрового времени в таком юном возрасте сказался на физическом состоянии.

По ходу чемпионата мира в составе сборной Испании у него появились признаки мышечной усталости.

Однако впереди остается главный матч турнира. Финал чемпионата мира способен изменить абсолютно все. Если в воскресенье именно Ямаль приведет Испанию к чемпионскому титулу, его шансы на победу в борьбе за "Золотой мяч" резко возрастут и могут сделать молодого испанца главным фаворитом голосования.

Еще совсем недавно многие были уверены, что переезд Лионеля Месси в США станет красивым завершением великой карьеры и аргентинец больше не будет претендовать на главные индивидуальные награды. Но легендарный форвард вновь доказал, что списывать его со счетов слишком рано.

Сначала Месси помог "Интер Майами" впервые в истории выиграть чемпионат МЛС. В плей-офф он набрал впечатляющую статистику – шесть голов и семь результативных передач в шести матчах, а по итогам сезона был признан самым ценным игроком лиги.

На чемпионат мира капитан сборной Аргентины приехал в великолепной форме и вновь стал одним из лучших игроков турнира. В семи матчах он уже забил восемь мячей, благодаря чему превзошел рекорд чемпионатов мира по количеству голов за всю историю и возглавил список лучших бомбардиров нынешнего турнира.

Теперь все зависит от финала: если Аргентина сумеет защитить чемпионский титул, Месси получит один из самых весомых аргументов в борьбе за очередной "Золотой мяч". В таком случае девятая награда в его карьере будет выглядеть вполне закономерным итогом еще одного выдающегося сезона.

1. Харри Кейн

Статистика в сезоне 2025/26: 73 гола.

Главным подтверждением его невероятной формы стала феноменальная результативность. За сезон Кейн забил 73 мяча – показатель, который сам по себе выглядит исключительным. ри этом он не ограничивался ролью классического завершителя атак.

Англичанин активно участвовал в комбинационной игре, помогал партнерам создавать моменты и оставался центральной фигурой всей атакующей системы мюнхенского клуба.

На чемпионате мира Кейн также подтвердил свой высочайший уровень, записав на свой счет шесть голов. Однако поражение Англии в полуфинале не позволило ему побороться за главный трофей турнира и оставило ощущение незавершенности.

Тем не менее по совокупности индивидуальных достижений сезон английского нападающего выглядит одним из самых впечатляющих в мировом футболе. Именно поэтому на данный момент Харри Кейн возглавляет рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч".

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