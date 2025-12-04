Авторитетный портал talkSPORT опубликовал свежий рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2026, в котором сразу несколько звёзд мирового футбола оказались выше ожиданий, передают Vesti.kz.

Главные фавориты на "Золотой мяч"

Главными фаворитами эксперты называют французского форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе и вингера каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля — они делят первую строчку рейтинга. Испанец, напомним, в 2025 году стал вторым в голосовании за лучшего игрока года.

Преследователи

Тройку лидеров замыкает капитан сборной Англии и нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн, который продолжает вести команду к новым рекордам.

В топ-5 также попали голевая машина "Манчестер Сити" норвежец Эрлинг Холанд и универсальный полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс, чьи стабильные выступления вывели его в круг главных претендентов.

Действующий обладатель трофея

Отдельно стоит отметить позицию вингера "Пари Сен-Жермен" француза Усмана Дембеле, который располагается на шестой строчке, оставаясь действующим обладателем "Золотого мяча".





Возвращение Месси в гонку

Не менее громко выглядит и возвращение нападающего американского "Интер Майами" Лионеля Месси: аргентинец, являющийся рекордсменом по числу наград (восемь "ЗМ"), вновь пробился в десятку лучших, заняв восьмую строчку.

— В этом сезоне Месси забил 43 гола и отдал 24 передачи в 48 матчах. Достаточно ли достижений в MLS для серьёзной заявки на "Золотой мяч" — вопрос спорный. Но если он выиграет чемпионат США и ярко сыграет на своём последнем, вероятно, чемпионате мира — почему бы не получить девятый "Золотой мяч"? — пишут авторы.

Топ-9 фаворитов на "Золотой мяч"-2026 по версии экспертовЛамин Ямаль ("Барселона") / Килиан Мбаппе ("Реал")Харри Кейн ("Бавария")Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")Деклан Райс ("Арсенал")Усман Дембеле (ПСЖ)Лионель Месси ("Интер Майами") / Витинья (ПСЖ)Майкл Олисе ("Бавария")

Новый обладатель заветного трофея будет определён в конце августа/начале сентября 2026-го, а церемония вручения состоится осенью того же года во французском театре Шатле в Париже.

Ранее главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне нашёл в "Барселоне" обделённого "Золотым мячом" футболиста.

Добавим также, что игрока соперников "Кайрата" в Лиге чемпионов назвали фаворитом на "Золотой мяч".

