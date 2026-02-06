Звёздный новичок "Аль-Хиляля" Карим Бензема прокомментировал разгромную победу команды над "Аль-Ахдудом" в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 6:0, а французский нападающий стал главным героем вечера, оформив хет-трик.

"Горжусь командой. Большая благодарность за прием и поддержку", - гласит сообщение 38-летнего бомбардира в социальных сетях.

"Аль-Хиляль" представил Бензема в качестве нового игрока клуба 3 февраля. До этого француз выступал за "Аль-Иттихад".

Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года. Также в карьере форварда был французский "Лион" и мадридский "Реал". В 2022 году Бензема стал обладателем "Золотого мяча".



