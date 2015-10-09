Обладатель "Золотого мяча" оформил хет-трик в дебютном матче за новый клуб

"Аль-Хиляль" одержал крупную победу над "Аль-Ахдудом" в матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Принц Хатлул" в Наджране и завершилась победой гостей со счетом 6:0. В составе победителей хет-трик оформил Карим Бензема (31-я, 60-я и 64-я минуты), для которого этот матч стал дебютным за новый клуб. Также у "Аль-Хиляль" дубль сделал Салим Аль-Давсари (74-я и 90+3), ещё один мяч забил Малком (70-я).

После 20 матчей "Аль-Хиляль" набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Аль-Охдуд" с 10 очками располагается на 17-й строчке.

"Аль-Хиляль" представил Бензема в качестве нового игрока клуба 3 февраля. До этого француз выступал за "Аль-Иттихад".

Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года. Также в карьере форварда был французский "Лион" и мадридский "Реал". В 2022 году Бензема стал обладателем "Золотого мяча".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!