Разгром 5:0 определил последнего полуфиналиста Кубка Испании

Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании по футболу сезона-2025/2026, сообщают Vesti.kz.

Последнюю путевку завоевал мадридский "Атлетико", который в 1/4 финала разгромил "Бетис" со счётом 5:0. В составе победителей голы забили Давид Ганцко (12-я минута), Джулиано Симеоне (30-я), Адемола Лукман (37-я), Антуан Гризманн (62-я) и Тьяго Альмада (83-я).

Ранее в полуфинал турнира также вышли "Барселона", "Реал Сосьедад" и "Атлетик" из Бильбао.

Пары 1/2 финала Кубка Испании станут известны после жеребьёвки, она состоится 6 февраля. Полуфинальные игры пройдут в конце февраля – марте. На этой стадии турнира победители определятся в рамках двухматчевых противостояний.

Estos cuartos de final han sido una pasada, pero el fútbol 𝗡𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔.



¿Nos vemos mañana en el sorteo de semis?



🚨 En 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢 desde las 13:00 en @teledeporte, @MPlusDeportes y redes rfef.



ℹ️ Todos los goles: https://t.co/SjJHXq2Sz7#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/ND9fya8PFj — RFEF (@rfef) February 5, 2026

Действующим обладателем Кубка Испании является "Барселона". В финале прошлогоднего турнира каталонский клуб одержал победу над мадридским "Реалом" в дополнительное время со счётом 3:2.

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании является "Барселона", которая выигрывала трофей 32 раза.

