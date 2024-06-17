Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев в интервью YouTube-каналу ArchiBall признался об интересе к защитнику "Зенита" Нуралы Алипу со стороны известных европейских команд, передают Vesti.kz.

- Были ли последние два года интересные предложения по трансферам?

- Самый большой трансфер в Казахстане, мы считаем, - это вот Алип в "Зените". Это очень хороший трансфер, очень удачный трансфер. И Алип стал трехкратным чемпионом России.

- Как вы отнеслись к этой "новости-утке": Алип - в "Манчестер Юнайтед"?

- Отлично отнесся.

- Вы где-то в глубине души поверили?

- Мы не то что поверили - мы этим занимаемся. И не только "Манчестер Юнайтед". У нас и от ПСЖ есть предложение, и от "Манчестер Сити" есть предложение.

- Уже готовое предложение его забрать?

- Общий разговор. И другие клубы.

Напомним, Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он был арендован у "Кайрата", затем выкуплен за два миллиона евро (данные Transfermarkt).