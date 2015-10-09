Новый тренер начал чистку в "Аль-Хиляле" и выгнал четырех звезд

Новый главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги определил список легионеров команды, от которых он планирует избавиться, передают Vesti.kz со ссылкой на Aawsat.

Итальянский специалист проинформировал руководство саудовского клуба, что он больше не рассчитывает на четырех иностранных футболистов. Это бразильский нападающий Малком, его соотечественники Ренан Лоди и Кайо Сезар, а также лучший бомбардир команды в прошлом чемпионате серб Александар Митрович (20 голов в 23 матчах),

Такие выводы итальянский специалист сделал по итогам клубного чемпионата мира-2025 в США, где "Аль-Хиляль" дошел до четвертьфинала, но проиграл бразильскому "Флуминенсе".

Индзаги возглавил "Аль-Хиляль" летом после ухода из миланского "Интера", который он довел до финала Лиги чемпионов и уступил французскому "Пари Сен-Жермену".

В минувшем сезоне "Аль-Хилаль" финишировал вторым в саудовской лиге и дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов.