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Звезда АПЛ "кинул" "Барселону" и выбрал другой клуб

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Звезда АПЛ "кинул" "Барселону" и выбрал другой клуб ©ФК "Ливерпуль"

Нападающий английского "Ливерпуля" Луис Диас может сменить клуб этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на Bild.

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Нападающий английского "Ливерпуля" Луис Диас может сменить клуб этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на Bild.

По информации источника, 28-летний колумбиец дал согласие на переход в мюнхенскую "Баварию". Стороны достигли принципиальной договоренности по условиям личного контракта.

Теперь чемпиону Германии нужно договориться с "Ливерпулем" относительно суммы трансфера. Ожидается, что чемпионы Англии будут требовать за своего игрока не менее 70-80 миллионов евро. Первое предложение от мюнхенцев мерсисайдцы уже отклонили.

Ранее сообщалось, что вингер мечтает перейти в "Барселону". Но, похоже, Диас передумал, а каталонцев опередили.

В сезоне-2024/25 Луис Диас сыграл 50 матчей в составе "Ливерпуля", отметившись в них 17 голами и 8 ассистами. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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