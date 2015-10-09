Звезда АПЛ "кинул" "Барселону" и выбрал другой клуб

Нападающий английского "Ливерпуля" Луис Диас может сменить клуб этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на Bild.

По информации источника, 28-летний колумбиец дал согласие на переход в мюнхенскую "Баварию". Стороны достигли принципиальной договоренности по условиям личного контракта.

Теперь чемпиону Германии нужно договориться с "Ливерпулем" относительно суммы трансфера. Ожидается, что чемпионы Англии будут требовать за своего игрока не менее 70-80 миллионов евро. Первое предложение от мюнхенцев мерсисайдцы уже отклонили.

Ранее сообщалось, что вингер мечтает перейти в "Барселону". Но, похоже, Диас передумал, а каталонцев опередили.

В сезоне-2024/25 Луис Диас сыграл 50 матчей в составе "Ливерпуля", отметившись в них 17 голами и 8 ассистами. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.