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"Без него ПСЖ бы вылетел". Неожиданного игрока выдвигают на "Золотой мяч"

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"Без него ПСЖ бы вылетел". Неожиданного игрока выдвигают на "Золотой мяч" ©instagram.com/ballondorofficial

Агент вратаря ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы Винченцо Райола считает, что его подопечный заслуживает "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

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Агент вратаря ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы Винченцо Райола считает, что его подопечный заслуживает "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

"На мой взгляд, Джанлуиджи Доннарумма заслуживает "Золотой мяч".

Усман Дембеле много сделал для команды своими голами, но ПСЖ никогда бы не выиграл Лигу чемпионов без сэйвов Джанлуиджи против "Ливерпуля", "Астон Виллы" и "Арсенала" .

Мы настроены оптимистично. ПСЖ – прекрасный клуб.

Давайте дадим этому сезону завершиться. На кону – кульминация и без того исторического сезона. Затем мы постараемся прийти к соглашению", – цитирует Райолу La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ПСЖ весной 2025 года выиграл Лигу чемпионов. Доннарумма сыграл немаловажную роль в успехе парижан.

Добавим, что действующим обладателем "Золотого мяча" является полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.


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