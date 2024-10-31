Неймару запрещено играть против Роналду: известна причина

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар не поможет своей команде в матче чемпионата страны против "Аль-Насра", за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.

Бразилец недавно восстановился после серьезной травмы колена и сыграл против "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов. Однако играть за "Аль-Хиляль" в чемпионате Неймар пока не может.

По информации источника, в заявке на Лигу чемпионов АФК нет ограничений на иностранных игроков в заявке. А вот в саудовской такое ограничение на легионеров имеются, а Неймар из-за серьезной травмы не был заявлен на первую часть сезона.

Таким образом, "Аль-Хиляль" сможет включить Неймара на чемпионат только в январе.

Это значит, что Неймар не имеет права выйти на поле против команды Роналду. Матч состоится в пятницу, 1 ноября.

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Напомним, Неймар получил травму в октябре 2023 года. Нападающий порвал крестообразную связку колена в матче за сборную Бразилии против Уругвая в отборе к чемпионату мира-2026.

В "Аль-Хиляль" форвард перешел в августе 2023 года, но сыграл за саудовский клуб всего пять матчей, прежде чем получил травму.

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