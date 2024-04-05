Неймар заработал почти миллиард евро за карьеру

Стала известна сумма, которую заработал нападающий сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар, сообщают Vesti.kz.

По информации Transfer News Live в соцсети X (бывший Twitter), 32-летний футболист заработал 933,2 миллиона евро с начала выступлений на профессиональном уровне.

В эту сумму входят зарплата, спонсорские контракты и остальные источники дохода.

Отметим, что в карьере Неймара помимо "Аль-Хиляля" были бразильский "Сантос", испанская "Барселона" и французский ПСЖ. Ранее сам футболист рассказал, где продолжит выступление.