Неймар заработал почти миллиард евро за карьеру

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 10:25
©instagram.com/alhilal

Стала известна сумма, которую заработал нападающий сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар, сообщают Vesti.kz.

По информации Transfer News Live в соцсети X (бывший Twitter), 32-летний футболист заработал 933,2 миллиона евро с начала выступлений на профессиональном уровне.

В эту сумму входят зарплата, спонсорские контракты и остальные источники дохода.

Отметим, что в карьере Неймара помимо "Аль-Хиляля" были бразильский "Сантос", испанская "Барселона" и французский ПСЖ. Ранее сам футболист рассказал, где продолжит выступление.

Метки:
Неймар Еврофутбол Саудовская Аравия Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:25
Мировой футбол
Неймар заработал почти миллиард евро за карьеру
Сегодня , 09:23
Мировой футбол
Стало известно о планах Месси на Олимпиаду
Вчера , 19:31
Мировой футбол
Месси устроил переполох после матча, а его партнеры "наехали" на тренера
Вчера , 18:48
Мировой футбол
Озил нереально раскачался и показал гору мышц из спортзала
Вчера , 18:08
Мировой футбол
Жоау Феликс сделал признание о соперничестве Месси и Роналду
Вчера , 11:31
Мировой футбол
"Интер Майами" разучился побеждать без Месси
Вчера , 08:30
Мировой футбол
Без Месси никак? "Интер Майами" проиграл в Кубке чемпионов
3 апреля, 23:30
Мировой футбол
Шушеначев помог "Хапоэлю" выйти в полуфинал Кубка Израиля
3 апреля, 22:53
Мировой футбол
В "Интер Майами" готовы обойтись без Месси
3 апреля, 20:56
Мировой футбол
Израильский клуб принял решение по Шушеначеву после победного гола
© 2008 - 2024 ТОО «EML»