Неймар "кинул" Месси и Роналду

Бразильский футболист Неймар посетил матч родного чемпионата между "Сантосом" и "Палмейрасом", передает Vesti.kz со ссылкой на UOL.

После матча, который завершился со счетом 1:0 в пользу "Сантоса", бразилец побывал в раздевалке команды.

Там он сообщил игрокам и сотрудникам "Сантоса", что вернется в клуб в середине 2025 года, сразу по истечении действующего контракта с саудовским "Аль-Хилялем".

Neymar returned to Santos in Brazil last night, emotions.🇧🇷⭐ pic.twitter.com/x8Cx41AdTe