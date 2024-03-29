Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Намекнул на переход к Месси? Неймар встретился с Бекхэмом

Намекнул на переход к Месси? Неймар встретился с Бекхэмом
©instagram.com/neymarjr

Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар встретился с легендой английского футбола Дэвидом Бекхэмом, передает Vesti.kz.

Футболист опубликовал совместную фотографию в сторис своего аккаунта в Instagram. Встреча прошла в Майами (США), где бразилец посетил матч бейсбольного чемпионата.

Стоит отметить, что Бекхэм является совладельцем клуба "Интер Майами" из чемпионата МЛС. С 2023 года за него выступает аргентинский футболист Лионель Месси, который привел за собой половину звезд "Барселоны". Так, с начала года команду пополнили Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

В данный момент он восстанавливается после травмы, полученной осенью прошлого года. В одном из последних интервью Неймар, говорил о желании воссоединиться с Месси. Вместе с Лионелем они играли в "Барселоне" и "Пари Сен-Жермене". 

Неймар показал "Аль-Хилялю" свое истинное лицо

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Неймар Месси Лионель Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus