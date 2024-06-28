Неймар решил судьбу "Золотого мяча"

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар рассказал, каких игроков считает фаворитами в борьбе за престижную премию "Золотой мяч", передает Vesti.kz со ссылкой на Madrid Zone.

Звездный бразилец выделил четырех главных претендентов на престижный трофей. Что любопытно, каждый из них представляет мадридский "Реал".

"Винисиус займет первое место, Родриго и Беллингема я бы поставил на второе, третий – Мбаппе", – поделился Неймар.

Отметим, что ранее Неймар успел поиграть за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен". С 2023 года бразилец выступает за "Аль-Хиляль".

Между тем, "Реал" стал победителем прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, одолев в финале дортмундскую "Боруссию" (2:0). Винисиус Жуниор стал автором второго забитого мяча «сливочных» в решающей встрече.