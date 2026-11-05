Неймар одним словом отреагировал на завершение карьеры Роналду в сборной Португалии

Звёздный нападающий бразильского "Сантоса" Неймар прокомментировал решение форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду завершить выступления за сборную Португалии, сообщают Vesti.kz.

Неймар назвал Роналду легендой

Бразилец отреагировал на прощальную публикацию португальца в социальных сетях, оставив под ней короткий комментарий из одного слова.

"Легенда", — написал Неймар.

Напомним, ранее 41-летний Роналду официально объявил об уходе из сборной Португалии после 23 лет выступлений за национальную команду.

Неймар также завершил карьеру в сборной

Неймар, как и Роналду, является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. Бразильский нападающий также в этом году завершил международную карьеру после вылета сборной Бразилии из чемпионата мира-2026.

Тогда "селесао" уступили Норвегии в матче 1/8 финала и покинули турнир.

Роналду выступал за основную сборную Португалии с 2003 года. За это время национальная команда выиграла три международных трофея, включая чемпионат Европы-2016 и дважды Лигу наций (2019, 2025 годы).

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