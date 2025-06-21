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Неожиданный трансфер Месси в топ-клуб АПЛ получил одобрение

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Британский радиоведущий Энди Голдстейн высказал смелое мнение о возможном трансфере Лионеля Месси в "Арсенал". По его словам, легендарный аргентинец смог бы принести лондонскому клубу долгожданное чемпионство в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Месси продолжает демонстрировать высокий уровень игры в составе "Интер Майами". Недавно он забил великолепный штрафной, который помог его клубу обыграть "Порту" со счетом 2:1 на Клубном чемпионате мира.

Этот гол вновь напомнил футбольным экспертам и болельщикам о том, что Месси по-прежнему способен играть на высоком уровне, несмотря на возраст и выступления за пределами Европы.

"Вы знаете, я думаю, если бы он играл на острие атаки у "Арсенала", они бы выиграли Премьер-лигу. Я серьезно. Если у тебя есть Месси, который забивает голы, я думаю, он бы принес им титул. Где у "Арсенала" слабое место? Вероятно, это отсутствие чистого девятого номера. Кай Хаверц — не решение", - сказал Голдстейн в эфире talkSPORT.

Бывший защитник "Челси" и "Тоттенхэма" Джейсон Канди, участвовавший в разговоре, выразил сомнения в том, что Месси смог бы закрепиться в основе любой команды премьер-лиги. Однако Голдстейн настаивал, что даже на позиции центрфорварда Месси был бы полезен "Арсеналу".

"Я знаю, что он не "девятка". Но он все равно мог бы справиться с этой ролью. Думаю, если бы Месси перешел в "Арсенал", они бы взяли Премьер-лигу", - добавил ведущий.

Канди также отметил, что у Месси, возможно, осталось сожаление о том, что он так и не попробовал свои силы в АПЛ. Он напомнил, что аргентинец мог перейти в "Манчестер Сити" или "Челси", но в итоге выбрал ПСЖ, что, по его мнению, стало "скучным вариантом".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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