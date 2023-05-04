Названы 5 клубов, в которые может перейти Роналду

Британское издание Metro назвало пять клубов, в которых может продолжить свою карьеру Криштиану Роналду, если решит покинуть саудовский "Аль-Наср", передают Vesti.kz.

Как отмечает издание, Роналду время от времени высказывал свое разочарование тем, что происходит в чемпионате Саудовской Аравии. Кульминацией стало то, что он показал непристойный жест фанатам соперников, которые скандировали имя Лионеля Месси.

По данным СМИ, в услугах звездного португальца могут быть заинтересованы лиссабонский "Спортинг", английский "Ньюкасл Юнайтед", "Реал Мадрид", ПСЖ и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Ранее сообщалось, что он столкнулся с проблемами адаптации к новой культуре и стране, а также испытывает трудности из-за языкового барьера и собирался вернуться в Мадрид.

Сообщалось, что ранее "Реал" предложил футболисту роль посла или пост в спортивном руководстве команды. Также стало известно о том, что девушка португальца Джорджина Родригес отчаянно пытается вернуться в Испанию.

На фоне всех этих сообщений Роналду опубликовал в Instagram фото у бассейна, на котором он предстал в кепке с эмблемой клуба из Саудовской Аравии.

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