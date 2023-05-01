Роналду уйдет из "Аль-Насра"? Назван новый клуб португальца

Нападающий "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду желает вернуться в Мадрид и покинуть Саудовскую Аравию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации El Nacional, он столкнулся с проблемами адаптации к новой культуре и стране, а также испытывает трудности из-за языкового барьера. Роналду провел девять лет в мадридском "Реале" и желает вернуться туда.

Напомним, что до перехода в "Аль-Наср" Роналду был близок к переходу в мадридский "Атлетико", но его возможное подписание вызвало протесты со стороны болельщиков "матрасников".

Ранее стало известно о том, что президент "Реала" Флорентино Перес готов предложить Роналду вернуться в клуб в качестве посла или предложить ему пост в спортивном руководстве команды.