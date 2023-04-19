Роналду показал непристойный жест после слов о Месси

Нападающий сборной Португалии по футболу и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился неоднозначным поведением, сообщают Vesti.kz. Инцидент произошел после матча с "Аль-Хилялем".

Когда Роналду уходил с поля, фанаты "Аль-Хиляля" стали скандировать имя Лионеля Месси. В ответ на это португалец сделал непристойный жест в сторону трибун.

В той же игре Роналду получил желтую карточку, когда борцовским приемом повалил на газон игрока "Аль-Хиляля".

При этом португалец не смог забить в двух матчах за "Аль-Наср" подряд. Его клуб в двух последних играх чемпионата Саудовской Аравии набрал одно очко и не забил ни одного гола.

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