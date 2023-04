"UFC, свяжитесь с ним". Роналду повалил соперника приемом из ММА

Выступающий за саудовский "Аль-Наср" Криштиану Роналду уложил соперника из "Аль-Хиляля" на газон, схватив его за шею, передают Vesti.kz.

"Аль-Наср" уступил на выезде "Аль-Хилялю" в рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 2:0. Два гола с пенальти забил Одион Игало (42-я минута и 62-я).

Роналду отыграл всю игру, получив желтую карточку на 57-й минуте за грубое действие на колумбийце Густаво Куэльяре. Звездный португалец схватил соперника за шею и повалил на землю.

🚨🇸🇦| Cristiano Ronaldo gets a yellow card after taking an Al Hilal player down with a headlock 👀

