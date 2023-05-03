Девушке Роналду не терпится покинуть Саудовскую Аравию

Каталонское издание El Nacional предполагает, что девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес отчаянно пытается вернуться в Мадрид, передают Vesti.kz.

Роналду рассматривает возможность своего сенсационного возвращения в "Реал Мадрид". Ранее испанский клуб предложил футболисту роль посла. Президент "Реала" Флорентино Перес гарантировал, что у Криштиану не будет недостатка в работе на "Сантьяго Бернабеу".

El Nacional отмечает, что возвращение в Испанию принесет облегчение партнерше Роналду Джорджине Родригес, которая, по данным СМИ, отчаянно пытается вернуться в Мадрид.

Пока неизвестно, откажется ли Криштиану от своего прибыльного контракта с "Аль-Насром", но для Джорджины возвращение не станет проблемой, так как звездная пара большую часть совместной жизни провела в Мадриде.

38-летний Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе, подписав контракт саудовцами на 200 миллионов евро в год.

Пара встречается с 2016 года, у них пятеро детей. Трое - от суррогатных матерей, а еще двоих родила Родригес.

Роналду отреагировал на слухи о расставании с Джорджиной

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"