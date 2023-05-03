Криштиану Роналду отреагировал на слухи об уходе из "Аль-Насра"

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал публикацию в сторис своего Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Роналду опубликовал фото у бассейна, на котором он предстал в кепке с эмблемой клуба из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что он столкнулся с проблемами адаптации к новой культуре и стране, а также испытывает трудности из-за языкового барьера и собирался вернуться в Мадрид.

Сообщалось, что ранее "Реал" предложил футболисту роль посла или пост в спортивном руководстве команды. Также стало известно о том, что девушка португальца Джорджина Родригес отчаянно пытается вернуться в Испанию.

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