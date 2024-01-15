Названо ключевое отличие Роналду от Неймара

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 15:44
©ФК "Аль-Наср"/ "Аль-Хиляль"

Главный тренер саудовского "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш высказался о бразильском нападающем команды Неймаре, а также сравнил его с португальцем Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Неймар - единственный в своем роде. Легкий в управлении мальчик, очень милый, понимающий… Сейчас я думаю, что он противоположность Роналду. Криштиану больше увлечен футболом, а Неймар ставит на первое место другие вещи в своей личной жизни", - приводит слова Жезуша Central do Arabão.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермена" летом прошлого года. По ходу сезона 31-летний бразилец получил разрыв крестообразных связок и выбыл из строя до лета. В текущем сезоне бразилец провел пять матчей, забил гол и отдал три ассиста.

Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". В 2023 году португалец стал лучшим бомбардиром мира, забив 54 гола за клуб и сборную.

Стали известны последствия ухода Неймара и Месси из ПСЖ

Метки:
Роналду Криштиану Неймар Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:24
Мировой футбол
Месси нашел способ поставить точку в споре с Роналду
Сегодня , 15:44
Мировой футбол
Названо ключевое отличие Роналду от Неймара
Сегодня , 13:42
Мировой футбол
Роналду тайно женился на Джорджине? На его руке видели кольцо
Сегодня , 12:40
Мировой футбол
Криштиану Роналду "выгнали" из сборной Португалии
Вчера , 22:30
Мировой футбол
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Винисиуса из "Реала"
Вчера , 13:09
Мировой футбол
Зайнутдинову нашли конкурента в ПСЖ: "Бешикташ" настаивает на его трансфере
Вчера , 09:07
Мировой футбол
Карима Бензема отстранили от тренировок "Аль-Иттихада"
13 января, 13:16
Мировой футбол
Легенда "Реала" сравнил Роналду и Мбаппе
13 января, 12:14
Мировой футбол
Ради фанатов! Стало известно странное требование "Интера Майами" к Месси
13 января, 08:09
Мировой футбол
Месси спровоцировал безумную реакцию болельщиков в США
© 2008 - 2024 ТОО «EML»