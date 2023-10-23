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Новости спорта Футбол Франция
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Стали известны последствия ухода Неймара и Месси из ПСЖ

Стали известны последствия ухода Неймара и Месси из ПСЖ
©PSG.com

Французский "Пари Сен-Жермен" ощущает негативные последствия после ухода из клуба Лионеля Месси и Неймара, сообщают Vesti.kz.

По информации getfootballnewsfrance.com, первым делом у парижан сократилось число подписчиков в соцсетях - их стало на 10-15 миллионов меньше.

Также ряд спонсоров ПСЖ ставят под сомнение сотрудничество с клубом после ухода Месси и Неймара. Криптовалютная биржа Crypto.com за год до конца контракта настояла на пересмотре финансовых условий сделки. А катарские спонсоры, включая Qatar Airways, замедлили взносы.

Отмечается, что коммерческий департамент ПСЖ испытывает трудности с поиском спонсоров для базы клуба и рекламы на задней части футболок.

Кроме того, в связи с уходом аргентинца и бразильца замедлилась и продажа билетов на домашние матчи ПСЖ. В прошлом сезоне билеты распродавались за 48 часов, но сейчас ситуация совсем другая. Например, на матч со "Страсбуром" билеты продавались три недели.

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Напомним, Месси покинул ПСЖ этим летом, проведя в клубе два сезона. Сейчас аргентинец выступает в США за "Интер Майами".

Неймар выступал за парижан с 2017 года. В летнее трансферное окно форвард перешел в саудовский "Аль-Хиляль".

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Метки:
Неймар Месси Лионель ПСЖ

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