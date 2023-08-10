Мбаппе узнал печальные последствия ухода из ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" написал письмо нападающему команды Килиану Мбаппе по поводу контракта. Об этом сообщает L’Équipe.

Это произошло 4 августа, через несколько дней после дедлайна, до которого 24-летний форвард мог активировать пункт об автоматическом продлении контракта с парижанами до лета 2025 года.

В письме ПСЖ в очередной раз напомнили Мбаппе, что клуб создал ему экстраординарные финансовые условия, которых не было ни у кого в мире. По данным издания, в прошлом сезоне футболист заработал 158 миллионов евро брутто, клубу это обошлось более чем в 200 миллионов евро.

Кроме того, в письме были названы последствия, которые повлечет за собой возможный уход Мбаппе бесплатно в качестве свободного агента в 2024-м. Если это случится, по мнению клуба, парижанам придется:

– продавать игроков (чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей);

– пересмотреть политику продвижения игроков академии в первую команду;

– уволить многих сотрудников.

Ранее сам Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что не намерен уходить из клуба этим летом и хочет отработать контракт до конца. В то же время парижане отстранили форварда от основного состава и отправили его тренироваться с "нежелательными" игроками.

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Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

Контракт 24-летнего Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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