Стал известен главный претендент на одну из самых редких и престижных наград в истории футбола - "Суперзолотой мяч", передают Vesti.kz.

Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси может стать новым обладателем уникального трофея Об этом сообщает крупный фанатский паблик, посвящённый аргентинцу, в соцсети X.

Организаторы премии летом уже намекали на её возвращение. Напомним, что этот трофей вручался всего один раз в истории: в декабре 1989 года журнал France Football присудил "Суперзолотой мяч" легендарному форварду мадридского "Реала" Альфредо Ди Стефано. Аргентинец, который также выступал за национальные сборные Испании и Колумбии, тогда обошёл в голосовании Йохана Кройфа и Мишеля Платини.

Теперь главным претендентом на уникальную награду ряд СМИ и экспертов называют именно Лионеля Месси, для которого это может стать ещё одной страницей в его богатой трофейной коллекции.

Назван наиболее вероятный победитель "Суперзолотого мяча"