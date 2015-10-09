Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 19:30
 

Назван абсолютный фаворит на "Золотой мяч"-2026

  Комментарии

Назван абсолютный фаворит на "Золотой мяч"-2026

Бывший вингер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар назвад футболиста, который в ближайшем будущем станет обладателем премии "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

По словам Азара им станет капитан национальной команды Франции и форвард "сливочных" Килиан Мбаппе. Бельгиец считает, что для завоевания престижной награды французскому форварду необходимо подкрепить индивидуальную статистику крупными командными трофеями.

В частности, Азар отметил важность побед в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, а также успешного выступления на чемпионате мира.

"Килиану нужно выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также пройти как можно дальше на чемпионате мира. Но я за него абсолютно спокоен — "Золотой мяч" он обязательно получит, — заявил Азар в интервью Footballogue.


Напомним, по итогам голосования за "Золотой мяч" в 2025 году Мбаппе занял седьмое место. Победителем тогда стал нападающий "Пари Сен-Жермен" француз Усман Дембеле.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе демонстрирует впечатляющую результативность: в 28 матчах во всех турнирах за мадридский клуб он забил 34 мяча и отдал пять голевых передач.

Назван фаворит на "Золотой мяч"-2026: Ямаль только 3-й, а Дембеле нет в списке

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
2 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
9 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
10 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
11 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
17 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Живи спортом!