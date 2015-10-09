Назван абсолютный фаворит на "Золотой мяч"-2026

Бывший вингер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар назвад футболиста, который в ближайшем будущем станет обладателем премии "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

По словам Азара им станет капитан национальной команды Франции и форвард "сливочных" Килиан Мбаппе. Бельгиец считает, что для завоевания престижной награды французскому форварду необходимо подкрепить индивидуальную статистику крупными командными трофеями.

В частности, Азар отметил важность побед в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, а также успешного выступления на чемпионате мира.

"Килиану нужно выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу, а также пройти как можно дальше на чемпионате мира. Но я за него абсолютно спокоен — "Золотой мяч" он обязательно получит, — заявил Азар в интервью Footballogue.

Напомним, по итогам голосования за "Золотой мяч" в 2025 году Мбаппе занял седьмое место. Победителем тогда стал нападающий "Пари Сен-Жермен" француз Усман Дембеле.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе демонстрирует впечатляющую результативность: в 28 матчах во всех турнирах за мадридский клуб он забил 34 мяча и отдал пять голевых передач.

Назван фаворит на "Золотой мяч"-2026: Ямаль только 3-й, а Дембеле нет в списке

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!