Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу того, что полузащитник английского клуба Родри выиграл "Золотой мяч"-2024, сообщают Vesti.kz.

"Представьте себе, что "Голден Стэйт Уорриорз" играл бы без Стефена Карри или "Барселона" в расцвете сил играла бы без Лионеля Месси - это было бы что-то совсем другое! Обе эти команды были бы менее сильными! Это то же самое, что и у нас… Родри незаменим! Это многое объясняет. А ещё говорит о том, что нам нужно двигаться дальше!", - приводит слова Гвардиолы City Report в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на интервью испанца YouTube-каналу BeanymanSports.

Напомним, Родри стал первым футболистом из клуба английской премьер-лиги с 2008 года, который получил "Золотой мяч", а также первым в истории "Манчестер Сити" обладателем этой награды.

Что касается Месси, то он является абсолютный рекордсменом "Золотого мяча". На счету аргентинца восемь наград. У его ближайшего преследователя - Криштиану Роналду пять "ЗМ".

"Золотой мяч"-2024: все победили номинаций и претенденты