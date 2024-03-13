Напарник Роналду уедет к его бывшим заклятым врагам

Испанский защитник саудовского "Аль-Насра" Эмерик Лапорт вернется в родной чемпионат, передают Vesti.kz cо ссылкой на Todofichajes.

В подписании футболиста заинтересован мадридский "Атлетико". Стороны уже провели предварительные переговоры. Ожидается, что "матрасники" арендуют Лапорта с возможностью выкупа.

Трудовой договор Лапорта с саудовским клубом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он провел 18 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Лапорт - уроженец Франции, но был перехвачен испанской сборной и сыграл на нескольких крупных турнирах. Он стал бронзовым призером чемпионата Европы (2020), а также выигрывал Лигу наций. На клубном уровне выступал за испанский "Атлетик" (Бильбао) и английский "Манчестер Сити".

Отметим, главной звездой "Аль-Насра" является португалец Криштиану Роналду. Он несколько лет выступал в чемпионате Испании за мадридский "Реал", а одними из его заклятых соперников были соседи по городу - футболисты "Атлетико".

Криштиану переехал в Саудовскую Аравию в 2023 году и подписал контракт с "Аль-Насром" до конца июня 2025 года.

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