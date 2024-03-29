Намекнул на переход к Месси? Неймар встретился с Бекхэмом

Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар встретился с легендой английского футбола Дэвидом Бекхэмом, передает Vesti.kz.
Футболист опубликовал совместную фотографию в сторис своего аккаунта в Instagram. Встреча прошла в Майами (США), где бразилец посетил матч бейсбольного чемпионата.
Стоит отметить, что Бекхэм является совладельцем клуба "Интер Майами" из чемпионата МЛС. С 2023 года за него выступает аргентинский футболист Лионель Месси, который привел за собой половину звезд "Барселоны". Так, с начала года команду пополнили Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.
В данный момент он восстанавливается после травмы, полученной осенью прошлого года. В одном из последних интервью Неймар, говорил о желании воссоединиться с Месси. Вместе с Лионелем они играли в "Барселоне" и "Пари Сен-Жермене".