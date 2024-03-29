Намекнул на переход к Месси? Неймар встретился с Бекхэмом

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 12:20
©instagram.com/neymarjr

Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар встретился с легендой английского футбола Дэвидом Бекхэмом, передает Vesti.kz.

Футболист опубликовал совместную фотографию в сторис своего аккаунта в Instagram. Встреча прошла в Майами (США), где бразилец посетил матч бейсбольного чемпионата.

Стоит отметить, что Бекхэм является совладельцем клуба "Интер Майами" из чемпионата МЛС. С 2023 года за него выступает аргентинский футболист Лионель Месси, который привел за собой половину звезд "Барселоны". Так, с начала года команду пополнили Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

В данный момент он восстанавливается после травмы, полученной осенью прошлого года. В одном из последних интервью Неймар, говорил о желании воссоединиться с Месси. Вместе с Лионелем они играли в "Барселоне" и "Пари Сен-Жермене". 

Неймар показал "Аль-Хилялю" свое истинное лицо

Метки:
Неймар Месси Лионель Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:40
Мировой футбол
Раскрыта дата презентации Мбаппе в "Реале"
Сегодня , 12:20
Мировой футбол
Намекнул на переход к Месси? Неймар встретился с Бекхэмом
Вчера , 21:40
Мировой футбол
Дани Алвес отметил выход на свободу вечеринкой до утра
Вчера , 21:00
Мировой футбол
Назван самый дорогой футболист мира
Вчера , 16:30
Мировой футбол
Месси назвал любимые виды спорта
Вчера , 14:01
Мировой футбол
Месут Озил показал, как подкачался после завершения карьеры
Вчера , 12:55
Мировой футбол
"Алга, Казахстан": итальянский чемпион мира обратился к фанатам
Вчера , 11:48
Мировой футбол
Назван самый важный человек в истории футбола
Вчера , 10:42
Мировой футбол
Защитник сборной Испании отреагировал на стычку с вингером "Реала"
27 марта, 22:31
Мировой футбол
Лионель Месси назвал своего главного критика
© 2008 - 2024 ТОО «EML»