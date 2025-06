"Мы не друзья". Месси сделал честное признание о Роналду

Лионель Месси, форвард "Интер Майами" и капитан сборной Аргентины, поделился мыслями о своем легендарном противостоянии с Криштиану Роналду - нападающим "Аль-Насра" и сборной Португалии, сообщают Vesti.kz.

Они не раз сражались на поле, особенно в период, когда Месси защищал цвета "Барселоны", а Роналду был лидером мадридского "Реала". Их дуэли в Ла Лиге стали визитной карточкой мирового футбола на протяжении десятилетия.

🚨 Leo Messi: “I have a lot of respect and admiration for Cristiano Ronaldo, and for the career he’s had and continues to have. He is still competing at the highest level”.



“The competition with him was on the pitch… Each of us wanted to do the best for our team. Everything… pic.twitter.com/YedPMhWqlB