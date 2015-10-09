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В Узбекистане высказались о превосходстве Сатпаева

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В Узбекистане высказались о превосходстве Сатпаева ©ФК "Кайрат"

Узбекский сайт Upl.uz прокомментировал подорожание трансферной стоимости казахстанского форварда Дастана Сатпаева, сообщают Vesti.kz.

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Узбекский сайт Upl.uz прокомментировал подорожание трансферной стоимости казахстанского форварда Дастана Сатпаева, сообщают Vesti.kz.

16-летний нападающий "Кайрата" на днях прибавил 1,3 миллиона евро (770 миллионов тенге) и теперь оценивается в 1,8 миллиона евро.

"Данное обстоятельство позволило ему сместить с первой строчки двух представителей узбекистанского футбола - Акмала Мозгового и Абдувохида Нематова. Оба игрока выступают за клуб "Насаф" из Карши, и рыночная стоимость каждого из них, по данным Transfermarkt, на текущий момент зафиксирована на отметке в 1,5 миллиона евро.

Таким образом, Сатпаев, с учетом последнего обновления, теперь оценивается выше упомянутых узбекистанских футболистов", - пишет сайт.

В текущем сезоне Сатпаев провел 13 матчей в КПЛ, в которых забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи. Игрок "Кайрата" возглавляет список бомбардиров, опережая Марина Томасова (7) из "Астаны".


Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 13, мужчины
21 июня 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
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Кызылжар
Кызылжар
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