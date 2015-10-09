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"Реал" принял решение о будущем Винисиуса

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"Реал" принял решение о будущем Винисиуса ©instagram.com/realmadrid

Полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор определился со своим будущим, передают Vesti.kz.

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Полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор определился со своим будущим, передают Vesti.kz.

Как сообщает Defensa Central, стороны достигли устной договоренности о продлении контракта до 2030 года. Официальное подписание ожидается после клубного чемпионата мира.

В клубе планируют устроить полноценную презентацию нового соглашения - с официальным заявлением и фотосессией с президентом. Несмотря на отсутствие формального подписания, в "Реале" сохраняют полное спокойствие и уверены, что все детали улажены.

В то же время представители игрока не подтверждают, что соглашение уже окончательно оформлено, что вызывает определенную неопределенность вокруг сделки. Однако в клубе уверяют: осталось дождаться только формальности.

Сезон ниже ожиданий

На фоне успешного прошлого сезона (2023/24), в котором Винисиус считался одним из лучших игроков мира, текущий год оказался менее ярким. Хотя статистика у футболиста остается достойной, в "Реале" признают, что ему не удается вернуть прежнюю форму и уверенность.

Некоторые болельщики открыто критикуют игру бразильца, и даже его сторонники отмечают, что он выглядит менее вдохновленно. Клуб по-прежнему рассчитывает на Винисиуса, но ожидает от него большей отдачи на поле.


Новый тренер - новые требования

С приходом Хаби Алонсо Винисиусу предстоит адаптироваться к обновленным требованиям. Наставник хочет видеть от игрока не только индивидуальную игру в атаке, но и активную работу в прессинге и обороне. Отмечается, что тренерский штаб будет требовать большей дисциплины и вовлеченности.

Винисиус, в свою очередь, рассчитывает вернуть уверенность и доказать, что способен снова быть ключевым игроком в системе "Реала".

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