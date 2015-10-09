Клуб КПЛ подписал опытного игрока сборной Казахстана

Футбольный клуб "Актобе" объявил о подписании полузащитника сборной Казахстана Георгия Жукова. Стороны заключили контракт, но подробности соглашения не разглашаются, передают Vesti.kz.

Усиление центра поля

Ожидается, что 30-летний футболист станет ключевым элементом в команде Вячеслава Левчука, учитывая его универсальность и большой международный опыт. Руководство клуба рассчитывает на то, что Жуков усилит центр поля и добавит уверенности и контроля в игре "Актобе".

Опыт выступлений в Европе и Азии

До перехода в "Актобе" Жуков выступал за польские "Пущу", "Вислу" (Краков), китайский "Цанчжоу Майти Лайонс", российский "Урал", нидерландскую "Роду", бельгийский "Беерсхот", "Кайрат" и "Астану". На счету хавбека также более 20 матчей за сборную Казахстана.

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