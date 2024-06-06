Моуринью озвучил самую большую проблему в работе тренера

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Вчера 21:37
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Наставник "Фенербахче" Жозе Моуринью рассказал, что является самым трудным в тренерской работе, передают Vesti.kz.

Моуринью возглавил турецкий клуб 2 июня, подписав контракт до 2026 года.

"Самая большая проблема для тренера - выбрать, кому играть, потому что есть два отличных правых защитника, два отличных левых защитника, два отличных позиционных полузащитника - и я говорю "два" только потому, что в команде 23 человека, но их больше", - приводит слова португальского специалиста The Independent.

В разное время Моуринью тренировал "Рому", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал", "Интер", "Порту", "Униан Лейрия","Бенфику".

Ранее Моуринью назвал фаворита Евро-2024.

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