Моуринью озвучил самую большую проблему в работе тренера

Наставник "Фенербахче" Жозе Моуринью рассказал, что является самым трудным в тренерской работе, передают Vesti.kz.

Моуринью возглавил турецкий клуб 2 июня, подписав контракт до 2026 года.

"Самая большая проблема для тренера - выбрать, кому играть, потому что есть два отличных правых защитника, два отличных левых защитника, два отличных позиционных полузащитника - и я говорю "два" только потому, что в команде 23 человека, но их больше", - приводит слова португальского специалиста The Independent.