Жозе Моуринью назвал фаворита Евро-2024

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью назвал сборную Португалии по футболу одним из фаворитов на победу на чемпионате Европы-2024, передают Vesti.kz.

Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

"Я не хочу проявлять неуважение к предыдущим поколениям, которые у нас были, но с точки зрения глубины и качества состава мы, вероятно, сейчас лучшие из тех, кем когда-либо были, и Португалия может продолжать выигрывать.

Речь идет об уверенности в себе, вере в то, что они могут победить кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия - лучшая команда, но Испания, Франция, Англия, Германия - не лучше", - приводит слова Моуринью The Independent.